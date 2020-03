Chiambretti positivo , Serena Grandi: «Ci eravamo baciati in puntata, poi sono stata da Barbara D'Urso ». A poche ore dalla notizia secondo cui Piero Chiambretti e la mamma sono positivi al coronavirus, Serena Grandi ha rilasciato una dichiarazione all'Adnkronos riguardo ai suoi ultimi contatti con il conduttore di CR4 La Repubblica delle Donne.

«Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo dire mi metto in autoquarantena». E continua: «Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo».

Serena Grandi conclude parlando dei giorni dopo l'ospitata alla Repubblica delle Donne: «Ora che ci penso dopo essere stato ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui sono dovuti sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere. Sono stata ospite per due volte anche da Barbara D'Urso. Speriamo che finisca tutto per il meglio».

