Rossano Rubicondi, la verità sulla morte. I genitori: «Macchie sulla pelle colpa del sole, Ivana lo aiutava»

Lo star system ancora non si capacita della morte di Rossano Rubicondi men che meno i genitori. Poco fa ne tornano a parlare proprio loro nel salotto di Barbara D'Urso. Claudio e Rosa i genitori dell'ex marito di Ivana Trump distrutti e confusi appaiono così alle telecamere di Pomeriggio 5. «Rossano non aveva raccontato a nessuno che stava male. Nell’ultimo periodo si era trasferito a vivere in una nuova casa. Ci chiamava molto raramente ma non ci ha detto nulla. Era un anno che stava male ma non lo sapevamo». E se nessuno si aspettava che a 49 anni quel ragazzo pieno di vita potesse morire ancor meno ci credono i genitori. Oggi raccontano quello che sanno e a farlo è Carlo perchè Rossana non se la sente proprio.

Rossano Rubicondi, parlano i genitori

«Si è rotta una vena nel polmone ed è caduto ha sbattuto la testa sulla vasca ed è morto. Così mi hanno detto. Stava nella casa nuova che credo si fosse comprata perché credo lui stava bene economicamente. A noi ci ha telefonato alle 21.45 un signore dicendoci che ci doveva dare una brutta notizia». Ma ora interviene anche Rosa

«Lui era al telefono e ha cominciato a darsi schiaffi in faccia. Ho chiesto che è successo. E lui mi diceva "Rossano non c’è più" e io non ci credevo. Poi sono cominciate le telefonate e ci è preso un colpo. Io ancora non ci credo. Lui aveva una malattia, ma nessuno sapeva nulla».

A spiegare meglio la verità interviene la conduttrice: «Credo lui avesse un tumore al fegato e poi gli è uscito tutto il resto. Lo sapeva solo Ivana che lo ha aiutato tantissimo. In tutti i sensi».

I dubbi di Rosa e Claudio

Ma Claudio e Rosa ancora non ci credono: «Noi non sapevamo nulla. Quando mi è stato detto sono stato preso dalla disperazione. Abbiamo sentito che aveva un aneurisma ora sto sentendo il tumore ma io non lo so sto scoprendo tutto ora. Dicono che abbia avuto un tumore alla pelle. Ma quelle erano le macchie del sole che gli erano rimaste da una vacanza in Sardegna».

Claudio cerca di star vicino alla sua Rosa, le stringe la mano: «Lei cerca di essere ottimista». E Rosa torna a cercare conferme e a manifestare la sua confusione: «Ma non ti sbagli con Barbara che ha il carcinoma? Non era Rossano ad averlo».

La telefonata di Ivana

Dallo studio parte un abbraccio virtuale ai gentori di Rossano: «Forse lui non ve lo ha detto per evitarvi lo strazio».

E forse ci riesce Barbara D'Urso a rincuorarli, per quanto possibile: «Ah ecco. Si potrebbe essere così. Abbiamo sentito ieri Ivana per starci vicina e ora dice che ci spedirà la metà delle ceneri».

Rossano aveva chiesto infatti di essere cremato e la sua compagna di vita Ivana, nonostante si fossero lasciati da 15 anni in realtà non lo ha mai lasciato, ha chiesto ai Rosa e Claudio di poter tenere parti delle ceneri del corpo di Rubicondi. «Lei gli ha voluto un gran bene ed è normale anche lei voglia un ricordo di Rossano» concludono così i genitori dell'ex naufrago.