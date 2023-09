Barbara D'Urso si trasferisce a Londra: «Inizia una nuova avventura». La "fuga" della conduttrice, ecco cosa farà

Nuova avventura per Barbara d’Urso. Non in tv, ma fuori dall'Italia. Dopo lo schiaffo di Mediaset e l'abbandono di Pomeriggio 5 che ieri è ufficialmente iniziato con Myrta Merlino, la conduttrice ha deciso di cambiare aria per un po'. Lo annuncia lei stessa con un post sui social: «Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura». Un fuga? Non proprio. Barbara si è trasferità nella capitale inglese per studiare la lingua e staccare un po' la spina dopo l'affaire con Pier Silvio Berlusconi. Dovrebbe restare un mese per poi tornare in Italia e dedicarsi a nuovi progetti ancora misteriosi.

I nuovi progetti

A oggi non sappiamo ancora quando e dove rivedremo Barbara sul piccolo schermo.

Il saluto di Myrta Merlino

Qualche ora fa la presentatrice si è mostrata in aeroporto, intenta a partire per una meta sconosciuta, e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Questa mattina così il mistero è stato finalmente svelato.

Intanto, il 4 settembre è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio Cinque senza Barbara D'Urso. Myrta Merlino, nuova conduttrice del programma Mediaset, ha voluto salutarla e ringraziarla: "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, quindi ciao Barbara, grazie". Barbara D'Urso si è lasciata alle spalle Pomeriggio Cinque con uno sfogo su Instagram, nel quale ha rimarcato come lei abbia portato avanti la trasmissione con un budget ridotto, in uno studio piccolo e senza pubblico. Ma quello, ormai, è il suo passato.