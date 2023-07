Barbara D'Urso lascia Pomeriggio 5, Mediaset annuncia il divorzio. Myrta Merlino al suo posto?

Barbara D'Urso non sarà più la condutrice di Pomeriggio 5 su Canale 5. Le voci di separazione, che si susseguivano da tempo, sono state rese note ufficlamente da Mediaset che ha diffuso una nota per annunciare il divorzio ufficiale. La showgirl ha un contratto fino a dicembre 2023. E dopo cosa succederà?

L'azienda di proprietà dei Berlusconi ha ringraziato la d'Urso «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete», così recita la nota formale. «Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali», conclude la stessa nota dell'emittente.

+++BARBARA D'URSO FUORI DA POMERIGGIO 5+++ pic.twitter.com/T9N5A9mfmX — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 1, 2023

Barbara D'Urso, al suo posto arriva Myrta Merlino

Barbara aveva terminato la stagione televisiva con ascolti molto positivi per il talk show pomeridiano e aveva salutato i telespettatori nell'ultima puntata in maniera abbastanza criptica: «Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre». Nessun riferimento, quindi, a Canale 5 ed infatti Mediaset ha deciso di non confermarla. Chi adesso al suo posto?

Si tratta di una conduttrice per cui già da tempo si ventilava il trasloco a Mediaset, cioè Myrta Merlino, la anchorwoman dell'informazione mattutina di La7.

E infatti, anche lei lo scoso 16 giugno ha salutato il pubblico dell'Aria che tira. Queste sarebbero le indiscrezioni che circolano in queste ore.

«Oggi per me è l'ultima puntata de L'Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire», ha detto nel corso della puntata. Un percorso durato ben 12 anni quello di Merlino. «E adesso? Da dove comincio adesso? - ha detto emozionata in tv - 12 anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l'anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione», ha concluso. Poi anche sui social i ringraziamenti alla rete, all'ad Marco Ghigliani, al direttore Andrea Salerno, all'editore Urbano Cairo «che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera» e al pubblico promette «noi ci rivedremo presto, prestissimo». Al suo posto a La7 andrebbe a quanto si apprende David Parenzo.

Valzer vorticoso di poltrone in Rai

Insomma c'è grande vivacità sul pianeta tv. Non solo la Rai sta suonando e ballando un vorticoso valzer di poltrone che sta rimescolando palinsensti e volti. Anche Mediaset ha deciso di cambiare e rinnovare un programma molto consolidato. E molto seguito.

Serena Bortone, l'addio a Oggi è un altro giorno

Oggi è un Altro Giorno «è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me e con voi»: Serena Bortone ha salutato così il suo pubblico, chiudendo l'esperienza del programma pomeridiano di Rai1. «Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità, sostenuto storie di coraggio», ha sottolineato la conduttrice, leggendo un testo con la voce rotta dall'emozione. «Vi abbiamo informato sull'attualità, soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta letteratura, la musica classica, la lirica: voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio, aver sconfitto il pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado si apprezzare quella che, con un certo razzismo intellettuale, viene chiamata la cultura alta. Il popolo, l'Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare ed è anche per questo che le nostre migliaia di ospiti sono stati diversi tra loro perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. Aver alzato, e di molto, gli ascolti di questa fascia è la conferma ultima che avevamo ragione». In chiusura, Bortone ha lanciato «un augurio che è anche un'esortazione: siate liberi e siate autentici a qualsiasi prezzo. Buon vento, wèll meet again, ci rivedremo ancora», ha concluso la giornalista, che dalla prossima stagione dovrebbe prendere il posto di Massimo Gramellini, il sabato sera su Rai3, e condurre anche l'access della domenica della terza rete con un programma di 50 minuti che passerà la linea a Report. Al suo posto, per la fascia pomeridiana di Rai1, nei rumors si fanno i nomi di Caterina Balivo e di Roberta Capua.