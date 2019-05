Cecilia Rodriguez, il papà di Ignazio Moser a sorpresa: «Spero lasci Milano e torni a lavorare in azienda»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella fra Cecilia Rogriguez è una delle storie durature della tv. Dopo il Grande Fratello Vip , i due sono andati a vivere insieme a Milano, ma il papà di lui sembra non averla presa benissimo. L'ex ciclista Francesco Moser, infatti, si auspica che il figlio torni presto a in azienda in Trentino. A "Storie Italiane" ha svelato: «Spero che finisca presto tutto questo e torni a casa, che abbiamo molto da fare in azienda. Dovrebbe tornare a vivere e lavorare nell’azienda di famiglia».Il lavoro sarebbe il motivo principale e Francesco Moser ha spiegato anche il perché: «Ignazio ha tutto, ha la casa e deve occuparsi del vino. Prima di un anno e mezzo fa si occupava della commercializzazione dei nostri prodotti e dovrebbe tornare a farlo». Cosa sceglierà Ignazio Moser? L'amore della bella Cecilia Rodriguez o l'azienda di famiglia?