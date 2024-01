Ferragnez in crisi (di follower), chi potrebbe sostituirli? Dai “Prelemi” alla “Vallini's family” ma anche Berrettini-Satta: le coppie amate dal web

Travolti dalle critiche, abbandonati dal loro esercito di follower, sembra proprio che l'era Ferragnez sia finita. Loro che qualsiasi passo facevano diventava oro (per le loro tasche) ora si trovano immobili di fronte a bufera social, e non solo. Il caso Balocco sembra aver aperto il vaso di Pandora mettendo in dubbio l'autenticità della coppia facendo così crollare il castello di credibilità su cui il loro impero poneva le fondamenta. In attesa che la magistratura emetta la sua sentenza il popolo web ha già deciso: i Ferragnez non sono più un modello da seguire. Influencer che va influencer che viene? Certo non sarà facile per le nuove leve conquistare un pubblico di scettici ma proviamo a vedere chi potrebbe prendere il posto (sui social) di Fedez e Chiara Ferragni.