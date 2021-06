Ignazio Moser e Cecilia in quarentena a casa. Il gesto del ciclista spiazza la fidanzata: «Sei impazzito?»

Su Leggo.it le ultime novità. Ignazio Moser e Cecilia in quarentena a casa. Il gesto del ciclista spiazza la fidanzata: «Non l'ho mai visto fare...». Due giorni fa, sono sbarcati in Italia gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Dopo un lunghissimo viaggio, durato 24 ore, anche Ignazio Moser (quarto classificato) e la fidanzata Cecilia Rodriguez (che lo era andato a prendere in Honduras) sono rientrati nella loro casa. Ad aspettarli la cagnolina Aspririna.

Neanche a dirlo, la prima cosa fatta dell'ex ciclista - in quarantena con la fidanzata dopo il viaggio - è stata quella di mangiare i suoi piatti preferiti, dopo due mesi di riso e cocco sull'Isola. Ma tra le sue passioni "culinarie", ce n'è una che ha spiazzato perfino la fidanzata. Spiega tutto Ignazio Moser in una story su Instagram: «La Chechu mi contesta che mangio pane e gelato. Ma è buonissimo». La sorella di Belen risponde basita: «È la prima volta che vedo farlo».

Nella story successiva, però, Cecilia cambia idea: «Molto buono, ma è la prima volta che lo vedo». Cecilia e Ignazio continuano la loro quarantena d'amore, tra dediche romantiche e gag tutte da ridere. I fan sono con loro.