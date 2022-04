Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza nel Salento

Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser hanno scelto il Salento per le vacanze di Pasqua. La coppia è arrivata nel pomeriggio per trascorrere qualche giorno di relax in riva allo Ionio. La coppia, che alloggia in una lussuosa masseria di Nardò, si è concessa una "ventosa" passeggiata a Gallipoli. Giro in centro storico con tanto di shopping.

La soubrette, sorella di Belen, ha acquistato un paio di sandali in cuoio dorato, realizzati nel Salento, in un negozio del centro gallipolino. Il tutto condito da stories su Instagram mentre passeggia sui bastioni del centro storico.

La coppia ha cenato in riva allo Ionio godendosi il tramonto.