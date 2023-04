Belen Rodriguez alla cava di bauxite di Otranto: ecco gli scatti della campagna pubblicitaria

Belen Rodriguez alla cava di bauxite di Otranto: è stata la stessa showgirl a pubblicare sui suoi profili social, qualche giorno fa, gli scatti della campagna pubblicitaria per il marchio Hinnominate (che fa capo alla stessa Belen e ai fratelli Cecilia e Jeremias). Bella, bellissima. Di giallo vestita sullo sfondo rossissimo della ex cava, Belen incanta tutti. La campagna pubblicitaria era stata "girata" lo scorso ottobre, in gran segreto, ma in realtà qualcosa sulla presenza della famiglia Rodriguez era trapelata quando la stessa Belen aveva postato una foto dall'aeroporto di Brindisi, scrivendo “Benvenuti in Puglia”.

La caccia al vip

Era partita allora la caccia alle sorelle Rodriguez, raggiunte poco più tardi anche dal fratello Jeremias. I tre Rodriguez, Moser e una decina di persone dello staff hanno alloggiato al resort Le Capase di Santa Cesarea. Insieme ai tre, nel Salento era arrivato anche Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia, nonché figlio dell'ex campione di ciclismo, oggi produttore di vini.

Il set nel Salento

La crew è stata avvistata alla cava di bauxite di Otranto, dove è stato allestito il set. Ma in notturna le due sorelle avevano fatto anche incorsione nel centro storico di Lecce, dove erano state avvistate (e fotografate) da alcuni fan.