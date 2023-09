Statale 16, violento scontro fra un tir e un'auto: c'è un morto

L'impatto fra il tir e l'auto è stato fatale. È di un morto il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina, 22 settembre, lungo la Statale 16 adriatica, all'altezza di San Severo, in provincia di Foggia.

La viabilità

Un tratto della statale è provvisoriamente chiuso al traffico, in corrispondenza del territorio comunale di San Severo e per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati, il transito è deviato lungo la viabilità adiacente. Per il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, sul posto è intervenuto il personale di Anas, le Forze dell’Ordine e il 118.