Incidente mortale, moto contro auto: muore un uomo di 86 anni

Un incidente mortale si è verificato a Taranto, precisamente nella borgata di Lama in zona circonvallazione dei fiori. Un uomo di 86 anni è morto in uno schianto contro un'auto: l'uomo viaggiava su uno scooter e l'impatto si è verificato nel primo pomeriggio.

L'impatto fatale

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Le condizioni dell'uomo si sono aggravate già durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale. I medici del nosocomio hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. La vittima ha accusato una crisi cardiaca ed è deceduta. Sul luogo dell'incidente gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale hanno subito avviato gli accertamenti per accertare con precisione la dinamica dell'incidente.

ll precedente

Si allunga, purtroppo, il bilancio di sangue sulle strade di Taranto e provincia in questa estate.

Domenica un motociclista aveva perso la vta nel drammatico incidente avvenuto sulla statale 106, nei pressi della raffineria Eni. La vittima, dopo un tamponamento, aveva perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail. Il violentissimo impatto non gli aveva dato scampo, uccidendolo sul colpo.