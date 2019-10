«Non gettate nel water le foto degli ex»: l'avviso di un ristorante diventa virale

Ultimo aggiornamento: 09:41

Chi non ha smaltito una delusione d'amore bevendo un bicchiere con gli amici alzi la mano. E chissà che qualcuno, alla fine, non esageri anche, per dimenticare i dolori del cuore che - è risaputo - azzoppano persino i più coriacei fra gli uomini.Per correre ai ripari, e tutelare la funzionalità dei suoi servizi igienici - evidentemente sfogatoio per cuori infranti - il ristorante “Le Casette” di Mattinata , in provincia di Foggia , ha pensato bene di affiggere un cartello dalle singolari indicazioni: «Vietato gettare nel water assorbenti, salviettine per le mani - e fin qui nulla di nuovo - foto di ex, pesciolini rossi, sogni e speranze». Insomma, a pancia piena, suggerisce l'oste foggiano, speranze e sogni teneteveli stretti. Per le foto degli ex, esiste pur sempre la raccolta differenziata.