Pronti 10 milioni per il restyling dell'aeroporto "Gino Lisa"

Innovativo, più sicuro e proiettato al futuro. Sarà questo il nuovo volto dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia al termine dei lavori di riqualificazione funzionale dell'aerostazione, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, gli assessori regionali alla Mobilità e alle Infrastrutture Anita Maurodinoia e Raffaele Piemontese.

Il restyling dell'aeroporto di Foggia

«Dopo aver restituito al territorio il suo aeroporto - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - oggi annunciamo che lo scalo avrà un nuovo volto in grado di coniugare sicurezza e armonia architettonica.

Il seme piantato più di un anno fa sta dando i suoi frutti e continuerà a darli non solo attraverso i numeri, ma anche e soprattutto attraverso l'attrattività di un territorio ricco di bellezze». «Foggia avrà un aeroporto che, oltre a essere funzionale, sarà anche bello. Investire in architettura pubblica, con stili e linguaggi contemporanei, è un ulteriore passo verso la modernità di cui Foggia ha un grande bisogno», ha detto Piemontese. I lavori che saranno eseguiti per riammodernare tutto il terminal sono compatibili con l'operatività dello scalo. «Il cammino è stato lungo, non semplice, in alcuni momenti davvero ostico - ha dichiarato Maurodinoia - ma non ci siamo arresi e, finalmente, tassello dopo tassello stiamo ricomponendo il complesso mosaico del Gino Lisa». L'importo dei lavori è di circa 10 milioni.