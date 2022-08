Incidente sulla provinciale, auto contro bici elettrica: 23enne muore sul colpo

Ancora sangue sulle strade pugliesi. A pedere la via durante la notta una 23enne in sella a una bici elettrica lungo la provinciale che conduce da Lucera a Pietramontercorvino, in provincia di Foggia.

La bici travolta da un'auto

Le due ragazze che erano a bordo di una bici elettrica sono state travolte dall'auto: la più giovane, 23 anni, è morta sul colpo; la sua amica, una 35enne, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata al policlinico di Foggia. L'incidente è avvenuto sulla strada "provinciale 5", che da Lucera conduce a Pietramontecorvino.