Scontro tra mezzo agricolo e auto: un morto

Ancora sangue sulle strade di Puglia, ancora una volta sulla Statale 16 Adriatica, nel Foggiano. Lo scontro mortale è avvenuto all'altezza dell'uscita per San Severo, coinvolti un'autovettura e un mezzo agricolo. Ha perso la vita una persona, non sono note le generalità. Per consentire le operazioni d’intervento e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è deviato lungo la viabilità limitrofa, con indicazioni in loco. Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità appena possibile.