Incidente tra auto e moto: un ferito grave in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera nel centro urbano di Mesagne. Lo schianto poco prima delle ore 22, lungo via Guglielmo Marconi, all'altezza del cavalcaferrovia Giovanni Paolo II. Coinvolte una moto e un'auto Fiat Punto, che per cause ancora in fase di accertamento, sono entrate in collisione. Sul posto sono giunte le ambulanze del Servizio 118 e gli agenti della polizia locale.

I soccorsi

A riportare la peggio il giovane in sella alla matocicletta, rimasto gravemente ferito sull'asfalto. Dapprima soccorso sul posto, è stato quindi trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Qui è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e strumentali che hanno messo in evidenza alcuni traumi riportati nello scontro. Le sue condizioni sono gravi. Sull'incidente indaga la polizia locale, che ha posto sotto sequestro i due mezzi.