A 99 anni vince il virus: Isabella torna a casa dopo il ricovero in ospedale. «Un messaggio di speranza per tutti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fa commuovere la storia di Isabella, una nonnina quasi centenaria che ha sconfitto il virus . Tornando a casa dopo il ricovero in ospedale.Ha sconfitto il Covid a 99 anni. E' la storia di una donna pugliese, Isabella, che questa mattina ha lasciato la sua stanza del reparto universitario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Ospedale D'Avanzo di Foggia . È tornata in un hospice, il Don Uva di Bisceglie (Bat) dove era ricoverata prima del Coronavirus.LEGGI ANCHE: Covid, contagi ancora una volta al minimo: 8 in tutta la Regione, zero nel Salento. Nessun decesso registrato La mappa «La storia di questa donna quasi centenaria - sottolinea il dg del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli - è un messaggio di speranza per il futuro di tutti noi ed è la prova che il coronavirus può essere combattuto e sconfitto ad ogni età». Isabella non è la sola paziente quasi centenaria a tornare a casa. In questi mesi, infatti, anche altri ultra novantenni sono stati dimessi dal Policlinico Riuniti di Foggia. «Isabella - riprende Dattoli - con grande caparbietà e dignità ha superato anche questa prova nella sua lunga vita, restituendoci la speranza che sembrava persa nei giorni più bui».