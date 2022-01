Nonna Maria è la più anziana di Puglia: festa per i 107 anni

“Un goccio di limoncello ogni tanto”: è secondo i figli il segreto della longevità di nonna Maria che domani compirà 107 anni. Maria Turrisi è di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, ed è nata il 16 gennaio 1915. Ha vissuto sempre nel paese del Brindisino, ha lavorato nei campi. Ha avuto sei figli, otto nipoti e 5 pronipoti.

«Un esempio per tutti»

Ha attraversato la storia del ventesimo secolo, vedendo passare davanti ai suoi occhi tutta la storia italiana del ‘900 e più, le guerre, i mutamenti, e per ultima l'emergenza Covid. «Come ogni anno, anche in questa occasione non faremo mancare gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità con la torta, i fiori e la pergamena – spiega il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini – cercando di farle sentire tutto il nostro amore. Credo sia un esempio, un valore ed un orgoglio per la nostra comunità assistere al raggiungimento di un traguardo simile da parte di una nostra concittadina che ha dovuto affrontare molte difficoltà nel corso della sua lunga vita».