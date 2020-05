Covid, contagi ancora una volta al minimo: 8 in tutta la Regione, zero nel Salento. Nessun decesso registrato La mappa

Ultimo aggiornamento: 15:13

Continua ad essere sotto controllo il contagio sul territorio nazionale, con soli otto casi positivi registrati - di cui sette nella provincia di Bari e uno riguardante un residente fuori regione - nella giornata di oggi e il numero dei tamponi che continua a superare i 2mila al giorno. Lecce continua a segnare una giornata senza nuovi casi, come accade ormai dal 2 maggio. Zero i decessi registrati in questo sabato.I numeri sono quelli del bollettino ufficiale della Regione Puglia sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro; oggi (sabato 30 maggio) sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi, così suddivisi:7 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia di Bat;0 nella Provincia di Brindisi;0 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto;1 riguardante un residente fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 116.765 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.490 così divisi:1.481 nella Provincia di Bari380 nella Provincia di Bat651 nella Provincia di Brindisi1.153 nella Provincia di Foggia;515 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;