Commando di banditi sequestra un camionista e fugge con un tir pieno di sigarette

E' stato sequestrato da un commando di banditi che lo hanno fatto salire a bordo di un'auto e poi lo hanno abbandonato in una campagna, fuggendo con il suo tir carico di sigarette.E' accaduto nel Foggiano, nelle campagne di Orta Nova, lungo la statale Foggia-Matera. Quattro i malviventi che hanno eseguito il sequestro lampo e poi il furto. L’autista - come detto - è stato rilasciato poco dopo nelle campagne di Orta Nova, da dove ha dato l’allarme ai carabinieri.Il camion è stato ritrovato quasi completamente vuoto lungo la strada provinciale 85 Ruvo-Bisceglie. Il bottino, da prime stime, consiste in dieci bancali di sigarette. Il valore è in corso di stima.