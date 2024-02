Giovane aggredito con i bastoni durante una rissa: 20enne finisce in ospedale

Aggressione nella notte a San Marco in Lamis, nel Foggiano. Un 20enne è stato aggredito a colpi di bastone a seguito di una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte di ieri - 23 febbraio - in piazza Madonna delle Grazie in centro a San Marco in Lamis.

Secondo una prima ricostruzione due giovani, per motivi al momento sconosciuti, avrebbero aggredito il 20enne con dei bastoni. Il giovane ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. Sull'accaduto indagano i carabinieri.