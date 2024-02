Aggredito perché aveva tentato di rubare un motorino: quattro arresti per tentato omicidio

Avevano picchiato un 29enne milanese a Monopoli nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto dello scorso anno per punirlo del tentativo del furto di un motorino davanti ad un noto locale della movida monopolitana. Il ragazzo era stato poi trovato la mattina successiva a Fasano in gravi condizioni. Per questa vicenda sono 4 i monopolitani arrestati questa mattina in un’operazione portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Fasano. A firmare le ordinanze il gip Vilma Gilli su richiesta del pm Pierpaolo Montinaro. L’accusa per tutti è di tentato omicidio.

Cosa è successo

Il giovane massacrato si scoprì essere un 29enne milanese evaso dagli arresti domiciliari dove vi era finito per reati contro il patrimonio e legati al mondo degli stupefacenti. Per mesi nessuno aveva avuto sue notizie sino al 1° agosto del 2023 quando una residente in viale della Resistenza a Fasano, sentendo dei rantoli e avendo il sospetto che potesse trattarsi di una persona in difficoltà attraversò la strada e si trovò di fronte ad un ragazzo che era riverso sul pavimento. Il 29enne fu aggredito in via Procaccia a Monopoli.

Pare si fosse impossessato di chiavi e di un casco con l’obiettivo di rubare dal parcheggio di un locale un motorino di proprietà di un altro giovane, un 20enne del luogo. Ma il presunto tentativo di furto avrebbe scatenato la reazione del “branco”. Almeno tre persone, di fatto, avrebbero aspettato che il ragazzo si avvicinasse al motore per poi braccarlo e accanirsi su di lui con calci e pugni fino a tramortirlo. Il giovane fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi dove venne ricoverato nel reparto di Pneumologia con una serie di costole fratturate, un polmone perforato e il viso completamente tumefatto.