“Poveri e pace”, sono sempre state queste le stelle polari seguite da Don Tonino Bello, il “parroco” in odor di santità che ha saputo scalare le gerarchie ecclesiastiche mantenendo intatta la sua straordinaria semplicità. In questi giorni tutta la Puglia lo ricorda in occasione del 31esimo anniversario del “dies natalis”, cioè della sua nascita al cielo avvenuta, a Molfetta, il 20 aprile 1993.

La commemorazione



La diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca ha voluto commemorare l’ evento con una serie di appuntamenti tra cui l’inaugurazione e la benedizione del Seminario Vescovile intitolato a monsignor Francesco Bruni, il quale curò, nel 1858, i lavori di edificazione della sede attuale. Questo luogo si lega alla figura di don Tonino in modo profondo poiché fu banco di apprendimento ma anche la cattedra per generazioni di seminaristi a cui “il vescovo del grembiule” fece da educatore.

Alle ore 11, nella Cattedrale di Ugento, è prevista la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli. Successivamente verranno presentati i lavori di ristrutturazione del Seminario. Alle 12, presso la sede del Seminario vescovile, sarà scoperta una lapide commemorativa e inaugurata la mostra permanente su don Tonino con oggetti, abiti e scritti autografi appartenuti allo stesso. L’intento è quello di raccontare pezzi di vita di quell’uomo carismatico (e a tratti scomodo) che non credeva ai segni del potere ma al potere dei segni. Un uomo che ha deciso di spendere gli anni della propria vita accanto alle persone più fragili invocando con determinazione la pace dei popoli, il disarmo e la sua più netta avversione contro tutte le guerre.

La celebrazione