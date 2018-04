© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANO - Momenti di forte commozione nel Salento dove il Papa, oggi in visita ad Alessano per l'omaggio a don Tonino Bello, si è fermato a pregare in solitudine sulla tomba del "vescovo dei poveri", a 25 anni dalla morte.Il papa è arrivato in elicottero sulla tomba di don Tonino e dopo alcuni minuti ha accolto i familiari del vescovo. Poi a bordo della papa mobile si è unito ai fedeli, circa 25mila persone, nel grande parco allestito per l'evento.“Tonino, nome umile, nome semplice in questa terra di frontiera": parole del PapaIn 20mila hanno raggiunto il comune del sud Salento per unirsi alla preghiera del pontefice che dopo Alessano farà tappa a Molfetta dove Don Tonino operò per molti anni.