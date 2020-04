Sgomento nel mondo della musica reggae: è morto Tony Renis detto "don Tonino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nel mondo della musica reggae salentina. Il comune di Lizzanello piange Domenico Renis, 38 anni, conosciuto come Tony, "don Tonino" per gli amici del panorama musicale. Il giovane è morto nella notte, sul posto le ambulanze del 118, i carabinieri della stazione di Lizzanello e i colleghi del Norm di Lecce. I medici non hanno potuto far altro che constatare la morte. Sono in corso per stabilire le cause della morte. Tony in passato aveva collaborato anche con I Sud Sound System.«Questa mattina ci ha drammaticamente lasciato, un nostro giovane sfortunato, Domenico Renis, detto Tony - si legge sulla pagina facebook del Comune di Lizzanello - Possa la pace dei cieli ricambiare le sue immense sofferenze terrene. Un abbraccio di cordoglio alla madre Lina dal sindaco e da tutta l’Amministrazione Comunale».