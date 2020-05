Lutto nel mondo della cultura: morto l'editore Piero Manni

Lutto nel mondo della cultura, ma anche della politica e dell'editoria salentina: è infatti scomparso all'età di 76 anni Piero Manni, editore di lungo corso ed ex consigliere regionale di Rifondazione comunista, oggi presidente emerito dell'Anpi Salento.



Si è spento poche ore dopo il suo compleanno, giorno in cui su Facebook aveva postato una foto al fianco di Arafat durante una storica visita. Fedele fino all'ultimo a quella visione che lo aveva portato a fare della sua passione politica un lavoro, e dell'editoria una missione, condivisa dall'intera famiglia: accanto a lui, infatti, la moglie, Anna Grazia D'Oria, e poi le figlie Grazia e Agnese, l’anima manageriale e quella editoriale. Accanto a loro anche l'unico figlio maschio, Daniele.

Nato a Soleto, ha insegnato nella scuola media e per vent’anni nelle carceri. Cofondatore della casa editrice omonima, con essa ha pubblicato nel 2000 il libro di racconti Salento Salento, nel 2004 un saggio in Salento d’autore. Guida ai piaceri intellettuali del territorio e nel 2012, con Sonda, Salentini. Guida ai migliori difetti e alle peggiori virtù. Aveva interpretato proprio il ruolo di un insegnante in carcere nella pellicola di Edoardo Winspeare "La vita in comune". Recentemente era stato in ospedale e aveva ringraziato i medici con un annuncio sui giornali.

Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA