Una tromba d’aria sradica gli alberi e abbatte i muretti

Una tromba d’aria si è abbattuta questo pomeriggio a Torre Santa Susanna ed ha provocato danni ingenti in paese e nelle residenze di campagna, in alcune zone ha completamente raso al suo intere piantagioni di ulivi secolari e alberi da frutta.Tutto è accaduto intorno alle 15, la tromba d’aria è piombata all’improvviso sul centro abitato investendo solo una fascia di abitazioni del centro insinuandosi nell’area adibita a deposito di automezzi e strutture mobili del comune tra il palazzo municipale e la sede della polizia locale, ed ha letteralmente reso inservibili gazebo e danneggiato mezzi e automezzi.Sono stati trenta minuti di inferno, di terrore e distruzione, in cui il gigantesco vortice depressionario si è più volte staccato dal suolo ed ha ripreso quota portando via in alto cassonetti della spazzatura, segnali stradali, moto, biciclette, piante e oggetti ornamentali delle facciate delle abitazioni. Appena giunta nelle zone di campagna, ha ripreso vigore ed è nuovamente sceso al suolo investendo violentemente con una incontenibile massa d’aria seguita da pioggia e grandine una vasta zona di campagna in contrada Martucci sulla provinciale Torre-Oria, a tre chilometri dal centro abitato, provocando al suo passaggio danni e distruzione su tutto ciò che ha incontrato.