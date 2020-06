Auto fuori strada e schianto contro un muretto: un morto

Ultimo aggiornamento: 16:43

TORRE – Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Torre con San Pancrazio Salentino , in contrada San Nicola. Vittima un 84enne. Per cause in corso di accertamento, l'anziano avrebbe perso il controllo della sua auto ribaltandosi in un terreno. Per l'uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo dopo essersi incappottato con la sua Fiat 126. La tragedia nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la polizia locale di Torre, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello sfortunato anziano. Le forze dell’ordine, impegnate ad appurare l'esatta dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi, quella che l’uomo possa aver avuto un malore mentre guidava.