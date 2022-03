Torre, minaccia la moglie con una pistola accendino: un 55enne finisce ai domiciliari

Minaccia la moglie con una pistola-accendino priva del tappo rosso e finisce agli arresti domiciliari. È quanto accaduto nella tarda serata di venerdì scorso a Torre Santa Susanna . L’uomo, un 55enne del posto non rassegnandosi all’idea della separazione, si era incontrato con la donna per strada per tentare un ennesimo riavvicinamento.

Il diverbio

È scoppiata una accesa discussione tra i due nel corso della quale, a dire della donna, il marito avrebbe brandito una pistola-accendino priva di tappo rosso. Alle urla della moglie, l’uomo si sarebbe allontanato velocemente a bordo di un’auto. Una prontezza di riflessi da parte della donna pronta ad evitare che situazione potesse degenerare.



Alquanto spaventata ed intimorita, la donna è riuscita poi a trovare riparo da sua madre. Da qui ha allertato il pronto intervento “112”. I carabinieri, giunti sul posto, hanno ascoltato la vittima sincerandosi delle sue condizioni di salute. Il marito è stato trovato all’interno della sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i militari nel garage hanno rinvenuto e sequestrato la pistola-accendino ed in un’altra zona attigua ad un vano ripostiglio una custodia in plastica per pistola scacciacani.