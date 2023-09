La lite nelle strade della movida, poi gli spari: ferito un 17enne

Prima una lite poi gli spari. Il tutto nel cuore del centro storico del paese. E' accaduto questa notte in pieno centro storico a Oria, precisamente tra piazza Lorch, piazza Manfredi e via Donato Castiglione. Un ragazzo di 17 anni è stato condotto in ospedale a Brindisi con ferite d'arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito, poco prima nelle strade del centro - dove si era festeggiato la tradizionale Festa dell'Uva - sarebbe scoppiata una lite - pare in via Manduria - che è poi terminata con la sparatoria davanti agli occhi attoniti di coloro ancora presenti a godersi tra i numerosi locali una nottata che fino ad allora sembrava scorrere via tranquilla.

Sul posti i militari dell'arma. Per fare chiarezza sull'accaduto, sono in via di acquisizione i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.