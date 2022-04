Spaccio di droga nel Brindisino, 15 arresti della polizia. C'è anche un agente della Penitenziaria

Un’operazione antidroga è in corso in provincia di Brindisi. Gli agenti del commissariato di polizia di Mesagne, unitamente ai colleghi della Squadra Mobile, hanno eseguito 15 arresti tra Mesagne e i comuni limitrofi. Si tratta di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Brindisi nei confronti di 15 persone (sei in carcere e nove ai domiciliari). Tra gli arrestati una donna a Brindisi, undici uomini a Mesagne e tre ad Ostuni. C’è anche un assistente capo della polizia penitenziaria del carcere di Taranto tra gli arrestati. È un 54enne originario di Ostuni.

Nel corso dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Brindisi, diverse perquisizioni e sequestri di droga.

