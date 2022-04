Le accuse al poliziotto: episodi di spaccio al di fuori del carcere

Tra gli insospettabili dell’operazione “Day by Day” del commissariato di Mesagne e della Squadra Mobile di Brindisi, anche l’ostunese Michele De Luca, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto. Così come emerso nella conferenza stampa di questa mattina della Polizia, il coinvolgimento di De Luca, 54 anni di Ostuni, non riguarderebbe un’attività illecita svolta all’interno della casa circondariale.

I contatti "sospetti"

Gli investigatori, però, ritengono che l'uomo avesse contatti stretti con i vertici del gruppo da cui si sarebbe rifornito in più circostanze di sostanze stupefacenti. Il suo nome compare infatti in più passaggi dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi Maurizio Saso. I fatti contestati a De Luca riguarderebbero un periodo antecedente il suo attuale incarico nel carcere di Taranto.