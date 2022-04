Sesso nel cimitero: le prove nel loculo vuoto

Sesso tra le tombe del cimitero, lontano da occhi indiscreti. Poi, però, sono stati gli stessi autori del gesto a tradirsi, lasciando nel loculo che avevano trasformato in un’alcova d’amore le tracce dell’amplesso consumato. E’ stato un addetto alla manutenzione del cimitero di Fasano a trovare profilattici usati all’interno di uno dei loculi vuoti siti al piano seminterrato della cappella di una confraternita. Il contraccettivo e le evidenti tracce biologiche non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta: quella toma si era trasformata in un rovente nido di amore.

Il nuovo ritrovamento

Ma l’incredibile vicenda ha un seguito. A distanza di alcuni giorni un altro profilattico è stato trovato da un’addetta alle pulizie in una delle fioriere poste all’esterno della cappella dove riposano i soci e i familiari di un’altra confraternita. In questo frangente all’interno della costruzione funebre non sono state trovate tracce di amplessi consumati ma la traccia lasciata nella fioriera, anche in questo caso, non lasciava spazio all’immaginazione. Due indizi fanno una prova quindi. Sembra un dato di fatto che ci sono coppie che appena fa buio si addentrano nel cimitero fasanese per appartarsi nei loculi vuoti.

Il problema dell'ingresso

Entrare nel cimitero di Fasano è un gioco da ragazzi. Infatti, nonostante ripetuti appelli, l’ingresso della nuova zona del camposanto, a distanza di diversi anni dai lavori e con numerose tombe già realizzate, è sprovvista di un portone che non consenta l’ingresso dopo l’orario di chiusura. Un problema di non poco conto, più volte segnalato ma mai risolto.