Ronn Moss alla convention di Forza Italia: il voto per Berlusconi e la promozione della Puglia. Ecco cosa ha detto

Ronn Moss, la star della soap Beautiful" in cui interpreta il personaggio di Ridge, alla Convention di Forza Italia a Napoli. L'attore americano che ha investito in Puglia è stato accolto dagli applausi della platea.

«Sono molto felice di essere qui - ha detto salendo sul palco presentato dal coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani - e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui».

Nel suo intervento Moss ha testimoniato il suo amore per la Puglia che lo ha portato di recente a investire in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli.

Alla convention ospitata alla Mostra d'Oltremare a Napoli è atteso il cavaliere in persone, Silvio Berlusconi ha annunciato la sua presenza per discutere di una serie di temi politici. "L'Italia del futuro" questo il titolo della convention fissata per oggi e domani (22 maggio): il ruolo di Forza Italia, le sfide del Governo Draghi e le eventuali elezioni. Gli azzurri del Cavaliere si confronteranno nella due giorni campana sotto la "supervisione" di Berlusconi a cui sono affidate le conclusioni nella giornata di domani (orario previsto le 12 circa). Alla convention si attendono 5mila persone tra sindaci, amministratori locali e ministri del partito oltre ai giovani azzurri militanti.