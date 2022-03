Buon compleanno a Ronn Moss, festa con pochi amici in Puglia. «E' la mia seconda casa». Ecco cosa gli hanno regalato gli amici

Ha spento 70 candeline, il noto attore americano Ronn Moss e lo ha fatto nella struttura di cui è diventato socio da qualche settimana, Masseria Paretano, al confine tra Fasano e Monopoli. Una cena intima ha contrassegnato il compleanno del più noto dei Ridge di Beautiful.

La festa di compleanno

Solo una trentina di persone tra cui l’imprenditrice fasanese Laura De Mola, il suo socio nel settore vini Donato Pistola e il suo agente Tiziano Cavaliere. Tra Covid e tensioni belliche non è stato possibile festeggiare in grande stile con tanti invitati ma a Ronn andava bene così. Si è circondato dei suoi affetti più cari qui in Italia con a fianco l’inseparabile moglie, l’attrice e produttrice Devin DeVasquez.

In una recente intervista aveva dichiarato che avrebbe voluto in regalo la pace riferendosi a tutto quello che sta accadendo in Ucraina. Chi non la vorrebbe. Gli amici pare lo vogliano accontentare in un altro modo. Moss avrebbe espresso il desiderio di avere una bici elettrica per potersi spostare nella splendida valle del Canale di Pirro, tra la sua residenza fasanese e la masseria dove intende organizzare eventi e matrimoni. E chissà se con una quota per ognuno degli ospiti la due ruote sia arrivata.

Nel pomeriggio, oltre tutto, l’attore ha fatto vedere in anteprima il suo film “Viaggio a sorpresa” (che vede la partecipazione anche di Lino Banfi) ai suoi sponsor. Ronn Moss sembra si sia ormai integrato perfettamente nella sua nuova veste pugliese. Mercoledì sera, sempre a Fasano, era anche alla presentazione del libro di Federica Cappelletti, la moglie del compianto Paolo Rossi, “Per sempre noi due”. Non una presenza casuale. L’attore era amico di Rossi con cui condivideva la passione della produzione di vino. E per la stessa Cappelletti è stata una gran gioia poter riabbracciare l’attore e la moglie. E proprio la consorte di Moss ha voluto fare un particolare augurio sui social all’amore della sua vita. Sotto una foto che ritrae la coppia Devin ha festeggiato il compleanno del bel Ridge con un affettuoso post: «Quanto sono fortunata ad aver condiviso gli ultimi due decenni con te come mio partner, compagno, marito? Abbiamo condiviso un’avventura che si sta evolvendo e sembra un giro sulle montagne russe senza fine. Oggi è un enorme passaggio per te, amore mio, ma è solo un numero, perché la corsa continua davvero fino a quello che io auguro sia il tuo compleanno più felice. Sei così profondamente amato da tutti, ma da nessuno più di me».

E a proposito di Beautiful negli Usa la Cbs ha appena annunciato che la soap andrà avanti per altre due stagioni, ovvero sino al 2024. Per festeggiare i 35 anni della serie più longeva di sempre, che ricadono il prossimo 24 marzo, è in programma un episodio speciale dedicato a Brooke Logan e ai cinque veri amori della sua vita. Tra questi non poteva certo mancare Ronn Moss che ha interpretato per ben 25 anni la figura di Ridge Forrester. E nell’immaginario collettivo resta eternamente il figlio di Stephanie ed Eric o al limite l’uomo che ha stregato Brooke. Eppure oggi Moss non vede più la soap. A dire il vero non guarda la tv in genere. «Ora posso passare più tempo a vivere la mia vita come voglio – ha dichiarato apertamente l’attore –. Una vita bellissima, con amore, musica, film, amici, vino e la stupenda Puglia, che è ormai la mia seconda casa».