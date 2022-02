Puglia, la masseria extralusso di mister Beautiful. E Ridge prova lo scioglilingua: «Ce ‘nge na ma sci, sciamaninne...»

«Ce ‘nge na ma sci, sciamaninne. Ce non ge na ma sci, non ge ne sime scenne (Se ce ne dobbiamo andare, andiamocene. Se non ce ne dobbiamo andare, non ce ne andiamo)». Non parla italiano il celebre attore americano Ronn Moss ma, stuzzicato dal suo manager Tiziano Cavaliere, quanto meno si sforza col dialetto. Il simpatico siparietto si è tenuto nel pomeriggio a Masseria Paretano, tra Fasano e Monopoli.

Il progetto imprenditoriale dell'attore

Il noto “Ridge” di Beautiful ha voluto presentare alla stampa e ad una stretta cerchia di invitati il suo nuovo progetto imprenditoriale. Di fatto è diventato socio dei fratelli Giuseppe e Angelo Di Mola della splendida struttura sita a Canale di Pirro. Annunciata anche l’acquisizione, da parte dello stesso attore, della residenza a Fasano. Se infatti Masseria Paretano sarà luogo di lavoro, la residenza privata di Moss è nelle campagne fasanesi. Fasano, d’altronde, è il suo secondo amore pugliese. Il primo fu Polignano a Mare, nel 2012, quando venne a girare alcune puntate di Beautiful. Qualche anno dopo Laura De Mola lo invitò tra i vip alla Fasano-Selva e qui scoccò la definitiva scintilla.

Prima giorni di vacanza, poi la società con l’imprenditore Donato Pistola con cui ha prodotto squisiti vini. E ora imprenditore nel campo del wedding e della ristorazione. Ieri, accompagnato dalla moglie Devin DeVasquez si è concesso alla stampa e ha spiegato il progetto. «Masseria Paretano è la sintesi di tutto quello che amo della Puglia – ha spiegato Moss - dove la valorizzazione delle radici diventa volano per costruire il futuro. Questo posto mi ricorda un po’ la mia amata Los Angeles, con qualcosa in più. Le tradizioni, l’incanto del paesaggio, l’aria salubre, la vita scandita da riti secolari, l’ottimo cibo a km 0. Tutte cose che mi hanno fatto sentire immediatamente a casa, sensazione che ho voluto ufficializzare diventando cittadino di questa terra che mi ha sempre accolto con grande affetto. Dei pugliesi mi ha sempre colpito il calore, la gentilezza e la capacità di far sentire l’ospite a suo agio, qualità che mi rappresentano a 360 gradi. Ed è questo che offrirò a quanti sceglieranno Masseria Paretano per il loro matrimonio o per celebrare un evento personale o professionale».

Non solo wedding: anche passggiate a cavallo e voli in mongolfiera



Ma non ci saranno solo matrimoni a Masseria Paretano. Nella struttura sono presenti un’area wellness ed una piscina, e sono disponibili attività come passeggiate a cavallo e voli in mongolfiera. E l’attore terrà anche concerti. «Siamo entusiasti che Ronn abbia scelto la nostra struttura – sottolineano euforici Giuseppe e Angelo Di Mola -. Quella che è stata una scoperta casuale, si è trasformata in bellissimo progetto di vita. Tra noi c’è stata subito empatia, è bastato poco per capire che condividiamo gli stessi ideali e lo stesso modo di intendere la vita. Ronn ama la stare all’aria aperta, il cibo genuino, le tradizioni pugliesi e gli animali. Ed è quello su cui abbiamo voluto investire con Masseria Paretano. Abbiamo sempre rifiutato l’idea di abbandonare questa splendida terra, cercando fortuna altrove. Anche se alcune volte sembrava la soluzione più facile. Che una star internazionale come Ronn Moss sia rimasta folgorata dalla realtà che abbiamo creato, ci riempie d’orgoglio».

L’attore americano risiederà in Puglia sei mesi l’anno. Lo scorso anno Ronn Mossa aveva prodotto anche “Viaggio a sorpresa”, nel quale ha recitato a fianco di Lino Banfi per la regia di Roberto Baeli e che vede Moss interpretare un broker di New York che acquista proprio una masseria in Puglia, ma viene truffato.<