Ronn Moss alias Ridge Forrester alla convention Forza Italia: «Promuoverò la Puglia»

Ronn Moss, famoso sul piccolo schermo per lo storico ruolo di Ridge Forrester nella longeva soap opera Beautiful è tra i vip ospiti alla convention di Forza Italia e in un'intervista a Il Corriere della Sera ieri ha dichiarato la sua ammirazione per Silvio Berlusconi. L'attore americano, che ha appena girato un film con Lino Banfi, si è ormai trasferito con la moglie in Puglia ed è molto attento alle questioni italiane e alla promozione del territorio.

«Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l'ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore», le parole dell'attore, che sarà ospite alla convention del partito il 20 e 21 maggio a Napoli, come già accadde a Roma. Uno dei temi principali è l'unità tra Nord e Sud, con un ribaltamente dell'idea del Mezzogiorno più indietro. Moss sarà uno dei testimonial di quanto il Sud possa attrarre, anche un divo del piccolo schermo.

«Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia, dove ormai vivo da tre anni, produco un Primitivo di Manduria». Su Berlusconi ha anche spiegato: «Lo conoscerò per la prima volta a questo evento. Non vedo l'ora di incontrarlo di persona. È stato ed è l'italiano più influente degli ultimi trent'anni. Se votassi in Italia sceglierei certamente lui». Autore del colpaccio mediatico è il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D'Attis che, insieme ai colleghi di partito Fulvio Martuscello e Laura De Mola, ha individuato nell'innamoramento dell'attore per la Puglia, dove ha investito in una struttura alberghiera in provincia di Brindisi, la giusta sponda.

«Il risvolto politico è stato del tutto inaspettato - spiega D'Attis - ci ha sorpreso e naturalmente fatto ancora più piacere. Alla convention racconterà la sua scelta, che per noi è un motivo di orgoglio». Ad accompagnarlo a Napoli sarà proprio il gruppo di Forza Italia della provincia di Brindisi che inizialmente stava preparando una piccola sorpresa, anticipata poi dall'intervista dell'attore che ha fatto il giro d'Italia. Il volto di Ronn Moss in Italia è d'altronde inscindibile dal Ridge di Beatiful che l'attore ha interpretato dal 1987 al 2012 e quindi da Canale 5, rete di Silvio Berlusconi che trasmette la longeva soap opera americana ideata per CBS. E nonostante il fascinoso attore abbia infine lasciato il suo ruolo al successore Thorsten Kaye, se dovesse decidere di candidarsi per il partito sarebbe di certo un successo.



A.Lu