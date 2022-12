A fuoco la struttura in legno: incendio nei luoghi del Presepe Vivente

Un incendio si è sviluppato in serata nella Lama del Trappeto a Pezze di Greco, nel Fasanese, suggestivo sito dove ogni anno viene organizzato il presepe vivente. Ad andare completamente a fuoco è stata la struttura prefabbricata in legno utilizzata quale Front Office e biglietteria. La struttura è stata totalmente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Brindisi e la Polizia locale di Fasano che non escludono alcuna causa relativa all’origine del rogo. Imminenti, visto il periodo, i preparativi per la 34esima edizione del Presepe vivente di Pezze di Greco.