Travolto da un'auto mentre era in bici: scontro mortale in mattinata

Auto contro bici sulla provinciale Ostuni-San Michele: muore un 46enne, Patrizio Tetesi. La tragedia si è verificata intorno alle 9 ai confini territoriali tra i due Comuni. A bordo di una Fiat Bravo che ha investito l'uomo un giovane di 22 anni che sì è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale e la Polizia Locale. La vittima era solo con la sua bici da passeggio, non faceva parte di un gruppo.