Incidente nel Brindisino: con la motocross su un palo, grave un 33enne

Con la motocross, una di quelle che gli appassionati e i cultori della materia definiscono "enduro", è andato a finire contro un palo dell'illuminazione in viale Ippocrate, non lontano dagli uffici sanitari e dalla postazione del servizio 118 a Oria.

Sono critiche le condizioni del centauro 33enne che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, ha perso il controllo della sua due ruote in un incidente: poco dopo è stato trasportato in ospedale a Brindisi, non si sa se dopo qualche particolare evoluzione acrobatica.

Lo schianto

Le sue condizioni sarebbero preoccupanti, anche perché i sanitari del servizio d'emergenza - intervenuti a stretto giro - gli hanno dovuto slacciare il casco e praticare qualche prima manovra di rianimazione. C'è stato, però, in quel primo frangente poco e anzi nulla da fare: nessuna iniziale risposta ai soccorritori, solo qualche rantolo dopo un incidente all'apparenza banale. Difficile capire cosa sia accaduto. Sul posto polizia locale e carabinieri oltre al personale medico.