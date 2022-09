Un incidente si è verificato sulla superstrada Brindisi-Lecce, in direzione Brindisi, qualche minuto fa: per cause ancora da accertare, un'automobile si è ribaltata intorno al chilometro 30 poco dopo l'Ipercoop. Il conducente, fortunatamente, non ha subito gravi conseguenze.

Sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale e si sono create inevitabilmente delle code.