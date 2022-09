Incidente stradale: schianto tra due auto. Due morti

E' di due morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega San Severo a Torremaggiore. Si tratta del 49enne Franco Colanero e la 38enne Monica Fraccacreta, entrambe di San Severo (Foggia).

Lo schianto frontale

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, le vittime viaggiavano a bordo di un'auto che per cause da accertare si è scontata frontalmente con un altro veicolo. Le due vittime sono state estratte dalle lamiere e trasportate in elisoccorso agli ospedali di San Severo e Foggia, dove poi sono morte.