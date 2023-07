Incidente stradale, tamponamento a catena con tre auto coinvolte: due feriti trasportati in ospedale

Tamponamento a catena su Via la Panoramica ad Ostuni, il bilancio è di tre auto coinvolte con due persone trasportate presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi in codice giallo. I feriti, due uomini, sono entrambi di Ostuni. L’incidente si è verificato, intorno alle 21:25, nella serata di lunedì.

La dinamica

Ad entrare in collisione sono state un’Alfa Romeo Giulietta, una Ford ed una Nissan Qashqai.

I malcapitati erano alla guida dell’Alfa Romeo e della Ford. Solo tanta paura per la donna al volante della Nissan Qashqai che non ha riportato ferite. Dieci minuti prima del sinistro, un autoarticolato che percorreva il tratto in salita verso Viale Pola, ha avuto un guasto ed è stato costretto a fermarsi. Sul posto si è prontamente portata la Polizia Locale per gestire la viabilità istituendo momentaneamente il senso unico alternato di marcia. Da una prima ricostruzione, la Nissan Qashqai e l’Alfa Romeo Giulietta erano incolonnate in attesa di avere il consenso per proseguire quando la Ford, per causa da accertare, è entrata in collisione con l’Alfa Romeo che a sua volta, per via del colpo, ha urtato la Nissan ferma dinanzi. Attimi di paura per il forte rumore dello scontro che, fortunatamente non ha portato a gravi conseguenze.

La Polizia Locale, già presente, è intervenuta per acquisire i rilievi. Due le ambulanze, coadiuvate da un’automedica, giunte in Via La Panoramica per soccorrere i conducenti. Si è provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità anche con l’ausilio degli agenti del commissariato di Ostuni. La parte anteriore della Ford è andata completamente distrutta, divelto il vano motore e scoppiati gli airbag. Per l’Alfa Romeo danni nella parte posteriore del veicolo. Diversi pezzi della carrozzeria e liquidi sono stati disseminati lungo l’asfalto. Entrambi i mezzi sono stati rimossi, con l’ausilio del carro attrezzi, circa un’ora dopo. In tutto l’arco dei soccorsi, la circolazione veicolare, nel tratto in questione, è stata modificata ed ha subito rallentamenti dovuti al lavoro delle forze dell’ordine e alla successiva pulizia della corsia.