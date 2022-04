Ostuni, auto contro moto sulla via del mare. Due le persone ferite

Auto contro moto sulla strada del mare: paura lungo la provinciale Ostuni -Villanova. E’ di due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nella Città Bianca a poche decine metri dal centro abitato. Entrambi i feriti sono stati condotti in ospedale per accertamenti: non sono però in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Bari, incidente mortale sulla provinciale: perde la vita il 67enne... BARI Furti di auto di grossa cilindrata a Bari: un arresto L'INCIDENTE Salento, scontro sulla provinciale: auto fa inversione di marcia in... VIDEO Salento, l'impatto tremendo tra auto e moto ripreso dalla dash cam

Bari, incidente mortale sulla provinciale: perde la vita il 67enne Tommaso Paradiso

L'episodio

Il sinistro si è verificato poco dopo le 8: per cause in via d’accertamento da parte della Polizia Locale di Ostuni c’è stato lo scontro tra una Lancia Y ed un Pantheon Honda. Immediato l’intervento del 118 per verificare le condizioni dei due feriti: la donna conducente dell’autovettura ed un giovane alla guida della moto. Quest’ultimo è stato inizialmente trasferito al “Perrino” di Brindisi in codice giallo. Qui i sanitari della struttura del capoluogo hanno eseguito una serie di accertamenti clinici per valutare l’entità dei traumi subiti durante l’impatto dal centauro. Anche l’altra ragazza, alla guida dell’auto ha fatto ricorso alle cure ospedaliere. Nessuno dei due feriti è in prognosi riservata.

Bari, incidente sulla provinciale: un morto e tre feriti

Sulla provinciale che collega Ostuni a Villanova, ieri mattina, comunque, si sono registrati alcuni rallentamenti al traffico durante le fasi di rilievo dell’incidente. Sul posto anche una volante del commissariato di Ostuni. Tutti gli accertamenti sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale. Dopo aver messo in sicurezza il punto esatto dell’impatto le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che nelle prossime ore gli stessi investigatori della Città Bianca possano anche acquisire anche le testimonianze delle persone coinvolte nello scontro. Traffico tornato regolare lungo la provinciale Ostuni-Villanova pochi minuti dopo le 10, al termine della rimozione dei mezzi e della pulizia della carreggiata dai detriti provocati dall’impatto tra l’auto e la moto.