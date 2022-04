Bari, incidente mortale sulla provinciale: perde la vita il 67enne Tommaso Paradiso

Un incidente stradale in provincia di Bari, un altro morto. Un 67enne di Gioia del Colle, Tommaso Paradiso, ha perso la vita mentre percorreva la provinciale che da Castellaneta porta a Gioia. L’uomo è uscito di strada mentre era alla guida della sua auto andando a sbattere contro un muretto a secco e finendo la sua corsa in un terreno adiacente la carreggiata. Pare però che l’uomo avesse accusato un malore e probabilmente quest’ultimo avrebbe provocato anche il suo decesso.

Chiusura al traffico

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Gioia del Colle che non hanno potuto che constatare il decesso del 67enne e i Carabinieri della Compagnia gioiese per i rilievi di rito. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore.