Bari, incidente sulla provinciale: un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti: tragico bilancio per l'incidente avvenuto nella tarda mattinata sulla strada Santeramo-Gioia del Colle, in direzione di Acquaviva delle Fonti. Secondo le prime ricostruzioni, fatale l'impatto frontale tra due automobili, all'altezza dello svincolo che porta ad Acquaviva delle Fonti.

APPROFONDIMENTI BARI Incidente sulla Santeramo-Gioia del Colle nel Barese: due morti e tre... L'INCIDENTE Strage di suore sull'A16: morte in quattro, otto le ferite. Erano... LA TRAGEDIA Incidente mortale sulla statale 16: Alessandro muore a 30 anni

Immediati i soccorsi del 118 intervenuto anche grazie all'ausilio di un elicottero, sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso. Tra i tre feriti gravi, c'è anche la moglie del deceduto. I due coniugi viaggiavano su una Peugeot, mentre l'altra auto è una Punto. La viabilità è, al momento, bloccata. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

La nota di Autostrade d'Italia

Attualmente il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara, dopo l’uscita ad Andria, si consiglia di percorrere la SS 170 in direzione Barletta, poi la SS 16 Adriatica in direzione San Ferdinando di Puglia quindi la SS 93 per poi rientrare in autostrada a Canosa. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.