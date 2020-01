Litiga con la compagna e apre il gas: in casa la figlia di un anno. Salvate dai vicini

Ultimo aggiornamento: 10:58

Tanta paura nel pomeriggio di sabato a Mesagne, provincia di Brindisi . Un cittadino del Ghana, di nazionalità inglese, ha avuto una furibonda lite con la compagna e, probabilmente, per intimidirla ha aperto i rubinetti della cucina facendo uscire il gas. In casa, con la coppia, c'era anche una bimba di 1 anno, ignara del pericolo che stava correndo. Ben presto l'odore acre del gas si è diffuso nell'aria ed ha insospettito i vicini, che hanno udito anche le urla della donna - scesa in strada con la piccola - e hanno chiamato i carabinieri denunciando quanto stava accadendo in quella zona.Nel frattempo l'uomo, intuendo che stavano arrivando le forze dell'ordine, è fuggito per non essere preso. I militari, dopo aver messo in sicurezza l'abitazione, lo hanno rintracciato e denunciato per violenza domestica, dopo aver raccolto le testimonianze della compagna e delle persone presenti.