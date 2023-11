Salento, minacciata con una pistola davanti alla figlia per aver sbagliato strada

Momenti di paura ieri sera per una donna di Taurisano che, dopo aver erroneamente imboccato in auto una strada privata nella periferia del comune, si è vista minacciata da un uomo armato di pistola che le ha sbarrato la strada con la sua macchina, chiedendole spiegazioni sul perché si trovasse nella sua proprietà. La donna, in compagnia della figlia dodicenne terrorizzata dalla situazione, nonostante il forte spavento ha con calma spiegato all’uomo che era lì per errore e fortunatamente, convinto della buona fede della donna, ha spostato la sua macchina dal passaggio permettendo alla donna di andare via.

La denuncia alla polizia

La signora, ancora scossa dall’accaduto, ha immediatamente segnalato la disavventura al personale del Commissariato di Taurisano che in brevissimo tempo ha rintracciato il soggetto, il quale si era disfatto dell’arma ma versava in evidente stato di alterazione, minacciando di morte gli agenti intervenuti e tenendo pericolosamente in mano una tanica di benzina ed un accendino.