Insegnante morta dopo il parto dei gemelli: avviata ispezione. Palese: vogliamo accertare i fatti

«L'inchiesta penale farà il suo corso, però, noi come Regione vogliamo fare verifiche interne per accertare i fatti». È quanto dichiara l'assessore regionale alla Salute della Puglia, Rocco Palese, in riferimento alla morte di Viviana Delego, 41 anni di Fasano, deceduta in ospedale al Perrino di Brindisi il 22 dicembre scorso, pochi giorni dopo aver partorito due gemelli.

Palese conferma che è stata avviata «un'ispezione» al Perrino, e che nei giorni scorsi la Regione aveva richiesto una relazione alla direzione dell'ospedale su quanto avvenuto.

La relazione

L'intervento di Palese giunge a poche ore dalla pubblicazione di stralci della relazione in cui il primario della Chirurgia dell'ospedale di Brindisi, Giuseppe Manca, riferisce che a richiedere il suo supporto in sala operatoria, dove si trovava la 41enne, è stato il ginecologo in servizio nell'unità operativa di Ostetricia, avendo quest'ultimo valutato «la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla».