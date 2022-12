Donna morta dopo il parto dei gemelli, oggi i funerali. L'Asl: arrivata in condizioni gravissime

Si terranno questo pomeriggio i funerali della 41enne Viviana Delego, l’insegnante di Pezze di Greco deceduta dopo aver messo al mondo due gemelli all’ospedale Perrino di Brindisi. La donna era giunta in condizioni gravissime al nosocomio brindisino sabato scorso.

La nota della Asl

«La donna, in stato di gravidanza gemellare pretermine – si legge in una nota Asl, è arrivata in ospedale con il 118 nella mattina di sabato 17 dicembre, già in condizioni critiche. Il quadro era di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane. La paziente è stata operata d'urgenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina. Sono state messe in atto tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi».

I neonati sono attualmente ricoverati nell’unità di terapia intensiva neonatale del Perrino.